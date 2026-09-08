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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Olağanüstü Genel Kurul#Yönetim Kurulu
Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 19:13

Beşiktaş'ın resmi yayın organından yapılan açıklamaya göre siyah beyazlılar, olağanüstü seçimli genel kurula gidecek.

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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Kamuoyuna Duyuru

8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda bir toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı almıştır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Ayrıca toplantıda, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirileceği tarih belirlenmiştir.

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecektir.

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Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgilendirmeler, daha sonra ayrıca yapılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

 

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#Beşiktaş#Olağanüstü Genel Kurul#Yönetim Kurulu

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