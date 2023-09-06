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Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü kiralık gönderdi

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#Transfer#Beşiktaş#Oğuzhan Akgün
Beşiktaş, Oğuzhan Akgünü kiralık gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 19:50

Beşiktaş, kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını açıkladı.

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Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Oğuzhan Akgün

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