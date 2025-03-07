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Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u farklı devirdi!

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#Beşiktaş#Nilüfer#Hentbol
Beşiktaş, Nilüfer Belediyesporu farklı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 21:57

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 40-27 yendi.

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 40-27 mağlup etti.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı takım, mücadeleden 40-27 galip ayrıldı.

Ligde 19 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan konuk ekip ise Erkekler Süper Lig'de 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile haftayı kapattı.

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#Beşiktaş#Nilüfer#Hentbol

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