AA
Son Güncelleme:
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Beşiktaş'ın antrenman yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol takımının antrenmanlarını yaptığı tesislerde rutin dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Dezenfeksiyon çalışmaları, sezon boyunca tekrarlanacak.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle