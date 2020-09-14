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GeriFutbol Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

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Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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Beşiktaş'ın antrenman yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol takımının antrenmanlarını yaptığı tesislerde rutin dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Dezenfeksiyon çalışmaları, sezon boyunca tekrarlanacak.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

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