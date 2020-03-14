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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde corona virüs temizliği

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Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde corona virüs temizliği
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Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

antimic nano teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına alındı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde corona virüs temizliği

Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde corona virüs temizliği

Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde corona virüs temizliği

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