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Beşiktaş, Necip Uysal'la sonsuza kadar!

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Gazetehaberleri
Beşiktaş, Necip Uysalla sonsuza kadar
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 07:00

Başkan Serdal Adalı’nın da hazır bulunduğu törende mukavele imzalayan 34 yaşındaki oyuncu, 2026-27 sezonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek. Beşiktaş Kulübü, sakatlığı nedeniyle bu sezon sahalardan uzak kalan Necip’in yeni imzasını, ‘sonsuza kadar’ ifadesiyle duyurdu.

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Beşiktaş, takım kaptanı Necip Uysal’ın sözleşmesinin 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Serdal Adalı’nın da katıldığı törende 2 yıllık yeni mukavele imzaladı. Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından video paylaşımında 34 yaşındaki futbolcunun, ”Ben Necip, Beşiktaşlı Necip” sözlerinin altına ‘sonsuza kadar’ ifadesi yer aldı.

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462 MAÇ, 10 KUPA

2004’te 13 yaşında Beşiktaş altyapısına giren ve 2009’da profesyonel olan Necip, siyah beyazlı formayı 462 resmi maçta giyerken 6 gol attı ve 19 asist yaptı. Necip, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Beşiktaş benim için mücadele, fedakarlık ve aidiyet demektir. İnşallah futbolu Beşiktaş’ta bırakırım. Futbolculuktan sonra kafamda hocalık var. O tarafta da başarılı olacağıma inanıyorum” diye konuştu.

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MUSTAFA HEKİMOĞLU 3 SEZON DAHA BEŞiKTAŞ’TA

Beşiktaş Ş Kulübü, altyapıdan yetişen Mustafa Hekimoğlu ile 2027- 2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı’yla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen 17 yaşındaki futbolcu, gelecek üç sezon daha kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza attı.

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Gazetehaberleri

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