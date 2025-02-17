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Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı!

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Süper Lig
Beşiktaş, Necip Uysalın sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 13:47

Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonuna dek uzatıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, takım kaptanı Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kaptanımız Necip Uysal’la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Kaptanımız Uysal’a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi.

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Süper Lig

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