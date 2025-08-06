Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi resmen duyurdu!

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Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya gönderen Beşiktaş, orta sahayı Leicester City'den Wilfred Ndidi ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Wilfred Ndidi transferi için KAP’a bildirim yaptı.
Yapılan KAP açıklaması şu şekilde;
“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır.”
SABAHA KARŞI İSTANBUL'DA
TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu, sabaha karşı 05.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Ndidi, İstanbul'a inmesinin ardından yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
LEICESTER KARİYERİ
2016/17 sezonunun bu yana İngiliz ekibinin formasını terleten Ndidi, geçirdiği 8.5 yılda 303 maça çıktı ve 18 gol - 22 asistlik skor katkısı üretti.