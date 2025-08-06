×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ndidi#Leicester City
Beşiktaş, Wilfred Ndidiyi resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 23:34

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin transferi için Leicester City'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haberin Devamı

Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya gönderen Beşiktaş, orta sahayı Leicester City'den Wilfred Ndidi ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Wilfred Ndidi transferi için KAP’a bildirim yaptı.

Yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır.”

SABAHA KARŞI İSTANBUL'DA

TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu, sabaha karşı 05.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Ndidi, İstanbul'a inmesinin ardından yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşama İşte anlaşma bedeli...Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşama! İşte anlaşma bedeli...Haberi görüntüle

LEICESTER KARİYERİ

2016/17 sezonunun bu yana İngiliz ekibinin formasını terleten Ndidi, geçirdiği 8.5 yılda 303 maça çıktı ve 18 gol - 22 asistlik skor katkısı üretti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ndidi#Leicester City

BAKMADAN GEÇME!