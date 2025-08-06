Beşiktaş, Ndidi'de mutlu sona ulaştı! Nijeryalı orta saha yarın İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek

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Beşiktaş bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Wilfred Ndidi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin transferi için Leicester City ile 9.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir problem çıkmaması halinde Nijeryalı oyuncu 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

PERFORMANSI

2016/17 sezonunun devre arasında 17.6 milyon euro karşılığında Genk'ten Leicester City'ye transfer olan Ndidi, İngiliz ekibinde geçirdiği 8.5 yılda 303 maça çıktı, 18 gol atıp 22 de asist üretti.

TOP ÇALMA CANAVARI

Nijeryalı orta saha oyuncusu, İngiltere kariyerinde top çalma istatistikleriyle öne geçti.

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Squawka verilerine göre; Wilfried Ndidi; 2017-18 (138), 2018-19 (142) ve 2019-20 (129) sezonlarında top çalma istatistiklerinde zirvede yer aldı.

Ocak 2017 - Temmuz 2024 tarih aralığında Ndidi, en yakın rakibi Declan Rice'a (49 maç daha fazla oynamasına rağmen) 152 fark atarak 196 maçta toplamda 704 top çaldı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda ise 28 Premier Lig maçında 85 top çaldı.