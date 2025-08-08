Beşiktaş, Ndidi transferini resmen açıkladı!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 14:09

Beşiktaş, Ndidi transferini KAP’a bildirdi. Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir." dedi.

Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini resmen açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir.”

