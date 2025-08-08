Beşiktaş, Ndidi transferini resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini resmen açıkladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir.”