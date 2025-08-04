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Beşiktaş, Ndidi transferinde mutlu sona çok yakın!

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#Transfer#Beşiktaş#Ndidi
Beşiktaş, Ndidi transferinde mutlu sona çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 19:25

Beşiktaş, orta alana takviye yapmak için girişimlerini yoğunlaştırdı. Siyah beyazlı ekip, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi ile anlaşma aşamasına geldi.

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Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların önceliği, Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrasında orta alana takviye yapmak.

Yönetim, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi anlaşma aşamasına geldi. Siyah beyazlı ekip, 28 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.

Beşiktaş yönetiminin, Nijeryalı oyuncuyu Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi. Wilfred Ndidi'nin, kısa süre içerisinde İstanbul’da olması bekleniyor.

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28 yaşındaki oyuncu, Ocak 2017'den bu yana Leicester City forması giyiyor. İngiliz ekibiyle 303 maça çıkan Ndidi; 18 gol, 22 asist üretti.

Geçen sezon tüm kulvarda toplam 30 maç oynayan tecrübeli oyuncu; 1 gol, 5 asist kaydetti.

2015'ten beri Nijerya Milli Takım formasını da giyen Wilfred Ndidi, 65 maçta görev yaptı.

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Mücadeleci futbol tarzıyla bilinen Ndidi'nin, Leicester City ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Ndidi

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