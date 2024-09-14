Beşiktaş, NBA’in dev adamı Boban Marjanovic’in peşinde

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Beşiktaş, erkek basketbolunda da atağa kalktı... Sırbistan medyasının haberine göre siyah beyazlılar, 9 yıldır NBA’de forma giyen Sırp pivot Boban Marjanovic’in tansferi için çalışmalara başladı. Son olarak Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets’ta forma giyen Marjanovic, serbest oyuncu konumunda.

GERÇEK BiR DEV ADAM

Boban Marjanovic, fiziksel özellikleriyle gerçek bir ‘dev adam’. 2 metre 24 santimetre boyunda ve 132 kilo ağırlığında olan Sırp yıldız, NBA’in en uzun ve en ağır oyuncusu. Kulaç uzunluğu 2 metre 43 santimetreye ulaşan Marjanovic, bu özellikleriyle savunulması ve durdurulması zor bir isim. Yeni sezonda Beşiktaş Fibabanka adıyla mücadele edecek siyah beyazlılar, geçen sezonki kadrosundan 4 oyuncuyu gönderirken, Kelan Martin (Karşıyaka), Dustin Sleva (Murcia), Emmanuel Terry (Manisa Büyükşehir Belediyesi) ve Conor Morgan (London Lions) ile anlaştı.

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ANNESi 1.67 BABASI 1.79 EŞi 1.76 METRE

2.24 metre boyundaki Boban Marjanovic’in annesi 1.67, babası 1.79 metre, eşi Milica ise 1.76 metre boyunda. 9 yıldır NBA’de oynayan Marjanovic, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, LA Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets takımlarının formalarını giydi.