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Beşiktaş, NBA’in dev adamı Boban Marjanovic’in peşinde

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#Beşiktaş#Boban Marjanovic#Basketbol
Beşiktaş, NBA’in dev adamı Boban Marjanovic’in peşinde
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Kartal, basketbolda da dünya çapında ses getirecek bir transfer yapıyor. Kartal, 2015’ten beri NBA’de forma giyen ve halen serbest oyuncu statüsünde olan Boban Marjanovic’i renklerine katmak için harekete geçti. 36 yaşındaki Sırp yıldız, fiziksel özellikleriyle savunulması ve durdurulması zor bir isim.

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Beşiktaş, erkek basketbolunda da atağa kalktı... Sırbistan medyasının haberine göre siyah beyazlılar, 9 yıldır NBA’de forma giyen Sırp pivot Boban Marjanovic’in tansferi için çalışmalara başladı. Son olarak Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets’ta forma giyen Marjanovic, serbest oyuncu konumunda.

GERÇEK BiR DEV ADAM 

Boban Marjanovic, fiziksel özellikleriyle gerçek bir ‘dev adam’. 2 metre 24 santimetre boyunda ve 132 kilo ağırlığında olan Sırp yıldız, NBA’in en uzun ve en ağır oyuncusu. Kulaç uzunluğu 2 metre 43 santimetreye ulaşan Marjanovic, bu özellikleriyle savunulması ve durdurulması zor bir isim. Yeni sezonda Beşiktaş Fibabanka adıyla mücadele edecek siyah beyazlılar, geçen sezonki kadrosundan 4 oyuncuyu gönderirken, Kelan Martin (Karşıyaka), Dustin Sleva (Murcia), Emmanuel Terry (Manisa Büyükşehir Belediyesi) ve Conor Morgan (London Lions) ile anlaştı. 

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Beşiktaş, NBA’in dev adamı Boban Marjanovic’in peşinde

ANNESi 1.67 BABASI 1.79 EŞi 1.76 METRE

2.24 metre boyundaki Boban Marjanovic’in annesi 1.67, babası 1.79 metre, eşi Milica ise 1.76 metre boyunda. 9 yıldır NBA’de oynayan Marjanovic, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, LA Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets takımlarının formalarını giydi.

 

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#Beşiktaş#Boban Marjanovic#Basketbol

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