Beşiktaş, Nana Ampomah'ın peşinde | Transfer Haberleri

Haberde Nana Ampomah'ı Beşiktaş'ın yanı sıra APOEL Nicosia ve Club Brugge'ün de istediği belirtildi. Fortuna Düsseldorf ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Nana Ampomah geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.

NANA AMPOMAH KİMDİR?

2 Ocak 1996 Gana doğumludur. Tam adı Nana Opoku Ampomah’tır. Ganalı olan futbolcu, 1.75 cm boyundadır. Orta saha mevkiinde görev yapan Ampomah, Fortuna Düsseldorf’ta oynuyor. 2020 Ocak ayı itibariyle Gana Milli takım formasını 4 kez giymiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu sol kantta da görev yapabiliyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Fortuna Düsseldorf

KV Mechelen II

Waasl.-Beveren

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