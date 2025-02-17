Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı

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Beşiktaş, Necip Uysal'ın ardından alt yapısından çıkan bir futbolcusuyla daha sözleşme uzattı.

Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 sezon sonuna kadar uzattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.



Başkanımız Serdal Adalı’yla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

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