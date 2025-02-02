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Beşiktaş, Musrati'nin halefini Fransa'da buldu!

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#Transfer#Beşiktaş#Joris Chotard
Beşiktaş, Musratinin halefini Fransada buldu
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 14:54

Beşiktaş, Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin pozisyonu için Montpellier'de oynayan Fransız ön libero Joris Chotard ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladı.

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Beşiktaş'ta ara transfer döneminde orta saha bölgesinde görev yapan Jean Onana, Genoa'ya kiralandı. Cher Ndour'un kiralık sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, Al-Musrati'yi de Monaco'ya kiralık gönderdi.

ARANAN KAN FRANSA'DA BULUNDU

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fransız gazeteci Mohamed Toubache-Ter'in haberine göre; Beşiktaş, Montpellier'in 23 yaşındaki ön liberosu Joris Chotard'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

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CHOTARD'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak tahmin edilen Chotard, bu sezon Montpellier formasıyla 14 maça çıkarken sahada kaldığı 1110 dakikada 1 gol atıp 6 da sarı kart gördü.

Fransa Milli Takımı formasını da bugüne dek 6 kez terleten Joris Chotard, 1 asist üretti.

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Chotard'ın kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş, Musratinin halefini Fransada buldu

 

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#Transfer#Beşiktaş#Joris Chotard

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