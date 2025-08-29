×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Musrati'nin ayrılığını KAP'a bildirdi! Bonservisi açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Al Musrati#Hellas Verona
Beşiktaş, Musratinin ayrılığını KAPa bildirdi Bonservisi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 17:06

Beşiktaş, Al Musrati'nin Hellas Verona'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. İşte KAP duyurusu...

Haberin Devamı

Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya kiraladığını duyurdu. 

Siyah beyazlıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Al Musrati#Hellas Verona

BAKMADAN GEÇME!