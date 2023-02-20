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Beşiktaş, Muleka'yı takasta teklif etti! Fenerbahçe derken Kartal mı oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Muleka#Transfer
Beşiktaş, Mulekayı takasta teklif etti Fenerbahçe derken Kartal mı oluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 10:06

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, beklenen performansı alamadığı Muleka'yı takasta kullanmayı düşünüyor. Süper Lig devlerinin de radarındaki yıldız futbolcu için yeni bir hamle daha yapıldı...

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Ara transfer dönemini oldukça hareketli şekilde geçiren Beşiktaş, tam 5 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley'yi renklerine bağlayan yönetim, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından Karagümrük'ten Fabio Borini için de harekete geçti.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu. Fanatik'in haberine göre; Yönetim, sezon başında bonservisine 3.5 milyon Euro verilerek alınan Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif etti.

Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın Karagümrük'ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.

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FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Beşiktaş'ın ilgisine ilk günden olumlu yaklaşan Borini'nin, kulüplerin anlaşması halinde ayrılığa hazır olduğu ifade edildi. Mısır'dan gelen teklifleri geri çeviren Muleka'nın, kariyerine İstanbul'da devam ettiği için Karagümrük'e gidişine onay verebileceği bildirildi.

Fenerbahçe'nin de Borini'ye talip olduğu bildirildi.

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#Beşiktaş#Muleka#Transfer

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