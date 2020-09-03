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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Montero'yu resmen kiraladı

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Beşiktaş, Montero'yu resmen kiraladı
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper Francis Montero’yu resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Arena / İsmail ER - Sağlık kontrollerinden geçen 21 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılarda 1 yıllığına kiralık olarak mücadele edecek.

Bonservisi İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’de bulunan genç oyuncu, eğer bu sezon Beşiktaş’ın oynadığı maçların yüzde 70’inde forma giyerse, Kartal kiralama bedeli ödemeyecek. Aksi durumda Atletico’ya 500 bin Euro verilecek. Montero, siyah beyazlılardan 1 yıl için 750 bin Euro alacak.

OPSİYON ZORUNLU DEĞİL

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasındaki sözleşmeye göre; Kartal, satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda değil. Eğer yönetim, kiralık olarak geçirdiği 1 sezonun ardından bonservisi almak istemesi halinde, 4.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli ödemek durumunda. Ayrıca Montero’nun bir sonraki satışından Atletico’ya yüzde 50 pay verilecek.

 

Beşiktaş, Monteroyu resmen kiraladı

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