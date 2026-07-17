Beşiktaş, Mohamed Salah'a teklif yaptı! İstanbul'da görüşme

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Beşiktaşlı taraftarların transfer tezahüratlarıyla gündeme gelen Muhamed Salah için çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş, Salah'a 12 milyon Euro maaş önerdi. 15 milyon Euro maaş talep eden Salah ise beklentisini 12 milyon Euro'ya düşürdü ancak bonuslarla birlikte maaşının 15 milyon Euro olmasını talep etti.

Beşiktaş ile Salah arasındaki sözleşme süresinin 1+1 yıl olacağı belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, opsiyonun belirli sayıda maça çıktıktan sonra otomatik olarak uzamasının talep edildiği vurgulandı.

İMAJ HAKLARI, FORMA SATIŞI YÜZDESİ

Siyah beyazlı kulüp, Salah ile imaj hakları ve forma satışının yüzdelik payı konularını da içeren görüşmeler de yapıyor.

AVUKATI İSTANBUL'A GELDİ

Muhammed Salah'ın avukatı, ileri düzey sözleşme görüşmelerinin ardından sözleşme düzenlemelerini ve detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.