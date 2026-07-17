Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı iddiası!

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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, bir yıldızı daha bitirmeye yakın.

'ANLAŞMA SAĞLANDI'

Foot Mercato'nun haberine göre; Siyah-beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Mısırlı yıldız, Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Oyuncuyla yıllık 10 milyon Euro maaş konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, 2 milyon Euro da imza parası ödeyecek.

MENAJERİ 'ÇOK YAKINDA' DEMİŞTİ

Salah'ın menajeri Ramy Abbas da yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada "Mohamed Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

YÖNETİMDEN 'SALAH' PAYLAŞIMI

Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'ın ise kişisel sosyal medya hesabından yalnızca "#salah" etiketiyle yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.