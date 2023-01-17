Beşiktaş, Mohamed Kaba'yı transfer listesine aldı

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Sezonun ikinci yarısında alternatifli bir orta saha oluşturmak isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRT spor'un haberine göre, orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mohamed Kaba'yı listesine aldı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.

21 yaşındaki futbolcu, altyapı eğitimini de Valenciennes'da almıştı.

Kaba, son olarak Dijon karşısında forma giydi ve takımının tek golünün asistini yaptı.