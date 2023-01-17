Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş, Mohamed Kaba'yı transfer listesine aldı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Mohamed Kaba
Beşiktaş, Mohamed Kabayı transfer listesine aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 20:28

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Mohamed Kaba'yı listesine aldı.

Haberin Devamı

Sezonun ikinci yarısında alternatifli bir orta saha oluşturmak isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRT spor'un haberine göre, orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mohamed Kaba'yı listesine aldı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.

21 yaşındaki futbolcu, altyapı eğitimini de Valenciennes'da almıştı.

Kaba, son olarak Dijon karşısında forma giydi ve takımının tek golünün asistini yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Mohamed Kaba

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey