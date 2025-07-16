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Beşiktaş, Mohamed Diamonde için transfer teklifini sundu! İşte bonservisi

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#Beşiktaş Transfer#Mohamed Diamonde#Bonservis
Beşiktaş, Mohamed Diamonde için transfer teklifini sundu İşte bonservisi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 11:41

Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar son olarak, Glasgow Rangers forması giye Mohamed Diamonde için resmi teklifte bulundu. İşte ayrıntılar…

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için İskoç devi Glasgow Rangers forması giyen Mohamed Diomande’yi istiyor. Siyah-beyazlılar, genç yıldız için resmi temaslara başladı.

Beşiktaş, Mohamed Diamonde için transfer teklifini sundu İşte bonservisi

Afrika basınına yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Diomande’nin bonservisi için ilk etapta 7.5 milyon Euro’yu aşan bir teklifi Rangers’a sundu.

Beşiktaş, Mohamed Diamonde için transfer teklifini sundu İşte bonservisi

Ancak İskoç ekibi, 22 yaşındaki oyuncusunu daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak istiyor.

Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Beşiktaş cephesi transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

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Beşiktaş, Mohamed Diamonde için transfer teklifini sundu İşte bonservisi

İsviçre doğumlu Fildişi Sahilli orta saha, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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#Beşiktaş Transfer#Mohamed Diamonde#Bonservis

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