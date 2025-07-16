Beşiktaş, Mohamed Diamonde için transfer teklifini sundu! İşte bonservisi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için İskoç devi Glasgow Rangers forması giyen Mohamed Diomande’yi istiyor. Siyah-beyazlılar, genç yıldız için resmi temaslara başladı.

Afrika basınına yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Diomande’nin bonservisi için ilk etapta 7.5 milyon Euro’yu aşan bir teklifi Rangers’a sundu.

Ancak İskoç ekibi, 22 yaşındaki oyuncusunu daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak istiyor.

Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Beşiktaş cephesi transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

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İsviçre doğumlu Fildişi Sahilli orta saha, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.