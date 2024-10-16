Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlandığını duyurdu! Gerilme ve ödem tespit edildi...

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UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendiği maçta sakatlık geçiren Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyuruldu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.
Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.
Futbolcumuz Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle hafta sonunda oynanacak Konyaspor maçını kaçırması bekleniyor. Rashica'nın, gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon karşılaşmasında da forma giyip giyemeyeceği hakkında ise bilgiye ulaşılamadı.