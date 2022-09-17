Beşiktaş milli arayı iple çekiyor! Dele Alli, Ghezzal, Atiba ve Welinton Fenerbahçe maçına yetişiyor

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Beşiktaş'ta teknik heyet, milli arayı iple çekiyor. Siyah-beyazlı takımda Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Welinton gibi isimler lig başlamadan sakatlıklar yaşamıştı.

Atiba ve Welinton henüz takıma dönemezken, Josef ise sadece 25 dakika süre aldı. Bu isimler dışında ikinci haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal da 4 haftadır forma giyemiyor. Beşiktaş’ın flaş transferi Dele Alli de Ankaragücü deplasmanında golle tanışmış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyememişti. 4 futbolcusundan yoksun olan Beşiktaş’ta gözler milli araya çevrildi. Fanatik'in haberine göre bu oyuncuların tamamın Fenerbahçe derbisiyle birlikte formasına kavuşacak.

Josef bugün dönüyor, Ismael derbide kenarda

Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı geçen hafta forma giyemeyen Josef bugünkü İstanbulspor maçıyla formasına kavuşacak. Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve bugün takımın başında olamayacak olan Valerien Ismael ise milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe derbisiyle kulübeye geri dönecek.