Beşiktaş milli ara sonrası tam kadro

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Beşiktaş, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yenerek puanını 17’ye çıkardı ve milli araya moralli girdi.



Sakatlıkların artmasıyla son maçlarda kadro kurmakta zorlanan ve Altay ile Ajax maçlarının kadrosunu, altyapıdan aldığı oyuncularla tamamlayan siyah-beyazlılar,bu süreçte oynadığı 3 maçta galibiyet alamamıştı. Ligde Adana Demirspor ile berabere kalıp, Altay’a yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde de Ajax’a mağlup olmuştu. Yedek futbolcuların performansının eleştirildiği ortamda ligde 2 maçı kazanamayan siyah-beyazlı futbolcular, Ajax maçındaki mücadeleleriyle takdir toplamıştı. Sivasspor maçına da 5 yedek futbolcuyla çıkan Sergen Yalçın’ın öğrencileri bu kez kazanmayı başardı ve Ajax maçındaki mücadelenin daha da üstüne çıktı. Üstelik karşılaşmanın 2 golünün Güven Yalçın’dan gelmesi siyah beyazlıların kulübesi adına oldukça önemli bir gelişmeydi.Altay maçında da gol atan ancak puan kazanmayı sağlayamayan Güven, be kez attığı gollerle takımına 3 puanı kazandıran fubtolcu oldu. Güven Yalçın’ın attığı estetik dolu ilk gol, akıllara Cenk Tosun’un 5 yıl önce Benfica’ya attığı ve UEFA’da yılın golü seçilen golünü hatırlattı.



SERGEN YALÇIN’A 1 MAÇ CEZA GELEBİLİR



Beşiktaş için bu haftanın en önemli konularından biri, karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın’ın alacağı ceza olacak.



Mücadelenin 43’üncü dakikasında sahadan çıkmayan topa vurduğu için, doğrudan kırmızı kart gören tecrübeli teknik adamın cezası, kurallar gereği 1 maç olacak. Ancak yöneticiler karşılaşma esnasında ve maçtan sonra da yapılan algı çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, Sergen Yalçın’ın daha fazla ceza almasının sağlanmak istediğini belirtiyor ve buna müsade etmeyeceklerini dile getiriyor.



Siyah-beyazlıların Futbol A.Ş Direktörü Ceyhun Kazancı maçtan sonra yaptığı açıklamada, 4’üncü hakem ile konuştuklarını ve Sergen Yalçın’ın saha içindeki topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü net bir şekilde söylediğini ifade etti.



TAKIMIN MİLLİ ARADAN SONRA TAM KADRO OLMASI BEKLENİYOR



Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların dönmeye başlaması teknik heyeti ve camiayı sevindiren bir gelişme oldu.



Sivasspor maçı öncesi Vida, Necip ve Teixeria iyileşirken 15 Ekim’e kadar sürecek milli arada diğer sakat futbolcuların da Mehmet Topal haricinde tamamen iyileşip takıma dönmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların milli aradaki tek dileği ülkelerinin takımına giden futbolcuların sağlam bir şekilde geri dönmesi olacak.