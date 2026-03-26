Beşiktaş, Milan ve Roma'nın yıldızlarına göz koydu! Sergen Yalçın onay verdi

Beşiktaş’ta sezonun sonu yaklaşırken gözler şimdiden yaz transfer dönemine çevrildi. Süper Lig’de bitime 7 hafta kala siyah-beyazlı ekip, 4. sıradaki yerini büyük ölçüde garantilemiş durumda. Bu tablo, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimi şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasına yönlendirdi.

HEDEF: EZELİ RAKİPLERLE YARIŞMAK

Beşiktaş’ın ana hedefi, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı kapatmak ve yeniden şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından biri haline gelmek. Bu doğrultuda transferde öncelik savunma hattına verildi.

GÜNDEMDE İKİ SERIE A YILDIZI

Siyah-beyazlıların stoper transferi için listesinde Serie A’dan iki önemli isim yer alıyor.

İlk aday, Strahinja Pavlovic. 24 yaşındaki Sırp savunmacıya İngiliz devi Chelsea’nin de ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ancak Milan forması giyen Pavlovic’in, teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından takımda tutulmak istendiği ve ayrılığa sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Listedeki bir diğer isim ise Evan Ndicka. 26 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperin formasını giydiği Roma’nın, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde oyuncuyu satarak gelir elde etmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Beşiktaş yönetiminin, savunmayı güçlendirmek adına bu iki isim için önümüzdeki haftalarda somut adımlar atması bekleniyor.