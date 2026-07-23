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Beşiktaş, Midtjylland önünde avantaj arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland
Beşiktaş, Midtjylland önünde avantaj arıyor İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 07:00

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka ekibini ağırlıyor.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Midtjylland’ı ağırlayacak.

Tüpraş Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücdelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

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Vincenzo italiano yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Kartal, Danimarka ekibini geçmesi durumunda 3. eleme turunda Tromsö-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Siyah beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard’ın yanı sıra cezalı Uduokhai ve sakat Ndidi bugün oynamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Cerny, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Hanbeom, Kristensen, Bech, Bravo, Billing, Osorio, Vensen, Dju, Andreasen, Gue-Sung.

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland

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