Beşiktaş, Midtjylland önünde avantaj arıyor! İşte muhtemel 11'ler

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Midtjylland’ı ağırlayacak.
Tüpraş Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücdelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.
Vincenzo italiano yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Kartal, Danimarka ekibini geçmesi durumunda 3. eleme turunda Tromsö-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Siyah beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard’ın yanı sıra cezalı Uduokhai ve sakat Ndidi bugün oynamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Cerny, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.
Midtjylland: Olafsson, Hanbeom, Kristensen, Bech, Bravo, Billing, Osorio, Vensen, Dju, Andreasen, Gue-Sung.