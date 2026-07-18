Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İSPANYOL BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

Siyah-beyazlı ekibin Midtjylland ile oynayacağı maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Karşılaşmada görev alacak Burgos'un yardımcılıkları ve maçın diğer hakem detayları ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.