Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi açıklandı

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi karşılaşmanın hakemi belli oldu.
İSPANYOL BURGOS DÜDÜK ÇALACAK
Siyah-beyazlı ekibin Midtjylland ile oynayacağı maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos düdük çalacak.
Karşılaşmada görev alacak Burgos'un yardımcılıkları ve maçın diğer hakem detayları ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.