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Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi açıklandı

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#Beşiktaş#Midtjylland#UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 11:29

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'ın, evinde oynayacağı Midtjylland müsabakasınn hakemi belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi açıklandı

İSPANYOL BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

Siyah-beyazlı ekibin Midtjylland ile oynayacağı maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Karşılaşmada görev alacak Burgos'un yardımcılıkları ve maçın diğer hakem detayları ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

 

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#Beşiktaş#Midtjylland#UEFA Avrupa Ligi

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