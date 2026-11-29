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Trendyol Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri yarın Dolmabahçe’de oynanacak. 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 25 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş’a konuk olacak. Hiç şüphesiz ki karşılaşma, 28 puanla ikinci basamakta bulunan Trabzonspor ve ‘doğal’ şampiyon adaylarından 23 puanlı Fenerbahçe kadar 25 puanlı Amedspor ve sarı lacivertlilerle aynı puana sahip Kasımpaşa’yı da yakından ilgilendiriyor. Ezeli rakiplerin bu sezon oynadıkları lig maçlarının istatistiklerine göz atınca, yarınki derbinin ‘golsüz bitmeyeceği’ sonucuna varmak mümkün zira iki takımın hiçbir maçı 0-0 bitmedi, hepsinde mutlaka ‘Gol’ sesi yükseldi.

Beşiktaş 2, Galatasaray 1 karşılaşmada sessiz kaldı

Derbinin ev sahibi Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı 12 karşılaşmada toplam 41 gol atıldı ve maç başı ortalama 3.4 olarak gerçekleşti. Mağlubiyetle kapattığı Alanyaspor (0-1) ve Trabzonspor (0-2) deplasmanlarında gol atamayan Kartal, diğer 10 maçta 28 kez fileleri havalandırdı. Konuk Galatasaray’ın 12 Süper Lig maçında 45 gol (ortalama 3.75) atılırken, sarı kırmızılı takım 4-0 kaybettiği Trabzonspor deplasmanı hariç tüm müsabakalarda gol sevinci yaşadı. İki takımın bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçlar da golsüz bitmedi ve ortalamalar bir hayli yüksek oldu. Beşiktaş’ın 11 karşılaşmasında 31 (ortalama 2.8), Galatasaray’ın 5 maçında 18 (ortalama 3.6) gol atıldı.

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Kartal’da Trossard 4 Aslan’da Sara 6 asist yaptı

İki takımın golcülerine gelince... Beşiktaş’ta, fileleri 11 kez havalandıran Dusan Vlahovic sadece takımının değil, Süper Lig’in en çok gol atan oyuncusu. Sırp santrforu 3’er golle Leandro Trossard ve Vaclav Cerny izliyor. Siyah beyazlılardaki asist krallığı yarışında Trossard (4) zirvede yer alırken, Amir Murillo 3 asistle ikinci sırada. Galatasaray’da, geçirdiği ameliyat sonrası büyük ölçüde iyileşen ancak yarın oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Victor Osimhen, attığı 9 golün yanı sıra 3 de asist yaptı. Sarı kırmızılıların en çok asist yapan futbolcusu, Gabriel Sara (6). Victor Osimhen’den sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu ise 3 kez gol sevinci yaşayan Yunus Akgün.

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BURUK 8 DERBiDE 5 KEZ GALiP GELDi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş’a karşı derbilerde üstünlük sağladı. Buruk’un öğrencileri, siyah beyazlılara karşı 8 lig ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Kartal’a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 11 kez ağları sarstı ve 14 golü kalesinde gördü.

NÜBEL 9 UĞURCAN 6 MAÇTA GOLE GEÇiT VERMEDi

Derbide Beşiktaş’ın kalesini koruması beklenen Alexander Nübel, bu sezon oynadığı 22 resmi maçın 9’unda kalesini gole kapattı. Nübel, ligde 12 maçın 4’ünde gol yemezken, diğerlerinde 14 kez topu ağlarından çıkardı. Avrupa Ligi’nde 10 maçın 5’inde gol yemeyen Nübel, diğer 5 karşılaşmada 9 gol yedi. G.Saraylı Uğurcan Çakır, 11 lig maçının 4’ünde gole geçit vermezken, 7 karşılaşmada 14 gol gördü. Devler Ligi’nde de 5 maçın 2’sinde gol yemeyen Uğurcan, diğerlerinde 9 gole engel olamadı.