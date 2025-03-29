Beşiktaş mı, Galatasaray mı?

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Süper Lig’de şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma yarışında önemli rol oynayacak karşılaşma, Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş’ta Uduokhai, Zaynutdinov, Emrecan ve Necip yok; Galatasaray ise tam kadro.

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı. Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılılar, 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Beşiktaş ile Galatasaray bugüne dek 357 maç yaptı. Sarı kırmızılılar 128, siyah beyazlılar 115 galibiyet elde ederken, 114 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de en az gol yiyen ikinci takım. Siyah beyazlılar 26 maçta 26 gol yedi. Bu konuda ligin en başarılı ekibi Fenerbahçe (23).

Süper Lig’de deplasmanda son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor’dan alan Galatasaray, sonrasında 25 dış saha maçında 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

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Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Uduokhai, Emrecan Terzi ve henüz hazır olmayan Necip ve Zaynutdinov oynamayacak; sarı kırmızılılar ise tam kadro. Derbi öncesi 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, son 2 lig maçında Gaziantep’e kendi evinde 2-1, Konyaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk derbi sınavına çıkacak olan Kartal, ezeli rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise ligde son 3 maçta mağlup ettiği siyah beyazlılara yine üstünlük sağlayarak zirvedeki yerini perçinleştirmek amacında. İki takımın bu sezon Süper Kupa’da oynadığı karşılaşmayı Beşiktaş 5-0 kazanırken, sezonun ilk yarısındaki lig derbisini Galatasaray 2-1 önde tamamlamıştı.