Canlı anlatım: Beşiktaş Mezokövesd-Zsory hazırlık maçı

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Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Mezokövesd-Zsory ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Beşiktaş 4-0 Mezokövesd
Goller: 16' Aboubakar, 19 ve 27' Muleka, 62' Semih Kılıçsoy
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Roiser, Necip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.
BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD-ZSORY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Mezokövesd-Zsory maçı, saat 19.00'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebiliyor.