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Canlı anlatım: Beşiktaş Mezokövesd-Zsory hazırlık maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Mezokövesd-Zsory#Hazırlık Maçı
Canlı anlatım: Beşiktaş Mezokövesd-Zsory hazırlık maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 13:18

Hazırlık maçları ile sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Mezokövesd-Zsory ile karşı karşıya geliyor.

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Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Mezokövesd-Zsory ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Beşiktaş 4-0 Mezokövesd

Goller: 16' Aboubakar, 19 ve 27' Muleka, 62' Semih Kılıçsoy

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Roiser, Necip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD-ZSORY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Mezokövesd-Zsory maçı, saat 19.00'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebiliyor.

 

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#Beşiktaş#Mezokövesd-Zsory#Hazırlık Maçı