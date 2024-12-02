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Beşiktaş, Mersin'de 8 farkla kazandı

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#Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Beşiktaş#Sporanasayfa
Beşiktaş, Mersinde 8 farkla kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 17:26

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İY Tarsus Spor'u 85-77'lik skorla mağlup etti.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İY Tarsus Spor'u 85-77'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek
Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek
Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Işık 4, Melek Uzunoğlu 3
1. periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 36-41 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 57-68 (Beşiktaş lehine)

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#Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Beşiktaş#Sporanasayfa

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