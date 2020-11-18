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DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 ve dar alanda top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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