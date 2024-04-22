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Beşiktaş, Maurizio Sarri'yi iknaya çalışacak

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#Beşiktaş#Sarri#Teknik Direktör Beşiktaş
Beşiktaş, Maurizio Sarriyi iknaya çalışacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 09:54

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah beyazlıların listesinde birçok isim yer alırken görüşme yapılacak ilk isim belli oldu.

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Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in Maurizio Sarri ile randevulaştığı ve görüşmenin Floransa'da olacağı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; Yücel, öncelikli olarak İtalyan teknik adam Sarri'yi Beşiktaş'a gelme konusunda ikna etmeye çalışacak. Sonraki aşama maaş ve transfer bütçesi olacak. Yücel, Castelfranco Piandisco'da yapılacak görüşmede Sarri'ye Beşiktaş'ı neden çalıştırması gerektiğini, kendisini nelerin beklediğini anlatacak.

RAKAM VE BÜTÇE KONUŞULACAK

Yücel bu görüşmede Sarri'den onay alırsa menajeri ile görüşmeler başlayacak. Rakamlar ve bütçeler o zaman konuşulmaya başlanacak.

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#Beşiktaş#Sarri#Teknik Direktör Beşiktaş

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