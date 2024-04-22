Beşiktaş, Maurizio Sarri'yi iknaya çalışacak

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Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in Maurizio Sarri ile randevulaştığı ve görüşmenin Floransa'da olacağı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; Yücel, öncelikli olarak İtalyan teknik adam Sarri'yi Beşiktaş'a gelme konusunda ikna etmeye çalışacak. Sonraki aşama maaş ve transfer bütçesi olacak. Yücel, Castelfranco Piandisco'da yapılacak görüşmede Sarri'ye Beşiktaş'ı neden çalıştırması gerektiğini, kendisini nelerin beklediğini anlatacak.

RAKAM VE BÜTÇE KONUŞULACAK

Yücel bu görüşmede Sarri'den onay alırsa menajeri ile görüşmeler başlayacak. Rakamlar ve bütçeler o zaman konuşulmaya başlanacak.