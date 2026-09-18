Beşiktaş, Marsilya'yı farklı mağlup etti: Türkiye, ülke puanı sıralamasında Hollanda'ya bir adım daha yaklaştı!

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, dün akşam konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Poku attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken, UEFA ülke puanı da güncellendi.
TÜRKİYE, HOLLANDA'YA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Siyah-beyazlılar bu galibiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0,200 katkı sağladı.
Türkiye'nin önündeki rakibi Hollanda'nın temsilcilerinden AZ Alkmaar deplasmanda Sunderland'e 1-0, NEC Nijmegen ise deplasmanda Juventus'a 5-0 mağlup olarak haftayı boş geçtiler.
Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, önündeki rakibi Hollanda'ya bir adım daha yaklaşmış oldu.
HEDEF 6. SIRAYA YÜKSELMEK!
Şu anda 9. sırada olan ve Avrupa'da 5 takımla temsil edilen Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 6. sıraya yükselmesi halinde iki sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne (ikisi direkt lig aşamasına katılmak suretiyle) 3 takım, Avrupa kupalarına ise toplamda 6 takım gönderecek.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM (18 EYLÜL İTİBARIYLA)
1-) İngiltere | 103.352 puan
2-) İtalya | 88.303 puan
3-) İspanya | 83.243 puan
4-) Almanya | 81.545 puan
5- Fransa | 69.153 puan
6-) Portekiz | 65.350 puan
7-) Belçika | 59.050 puan
8-) Hollanda | 52.562 puan
9-) Türkiye | 49.875 puan
10-) Çekya | 45.125 puan