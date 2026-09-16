Beşiktaş-Marsilya maçı öncesi Italiano açıkladı: Kadroda olmayacak! Umarım Amed maçına yetişir

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİ ÇOK İYİ YAPMALIYIZ"

Marsilya karşısında önceki maçlardan daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Italiano, rakiplerinin kalitesine dikkat çekti.

"Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız. Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Teknik direktörleri Bruno Genesio da çok iyi ve çok değerli. Avrupa gerçekten zor, bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Yine kazanmak isteğimizi sürdürürsek, güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz."

"BEŞİKTAŞ HER KULVARDA EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDA"

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne büyük emek vererek geldiğini belirten İtalyan teknik adam, siyah-beyazlıların turnuvadaki hedeflerini de açıkladı.

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"Beşiktaş olarak turnuvaları en iyi şekilde onore etmeliyiz, en iyi şekilde çalışmalıyız. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi... Buraya girmek için çok çalıştık ve üç zor turu atladık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız."

Taraftarı mutlu etmek istediklerini dile getiren Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş gibi olmalıyız, taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar, ilk 8 ve ilk 24... Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır."

AMIR MURILLO'YA ÖVGÜ

Vincenzo Italiano, Amir Murillo hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcunun yeni Beşiktaş'ın önemli parçalarından biri olduğunu belirten Italiano, oyuncunun profesyonelliğine vurgu yaptı.

"Amir Murillo önemli ve olgun bir oyuncu. Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri. Bu yeni Beşiktaş'ta önemli bir isim... Dünya Kupası'ndan döndükten sonra çalıştı. Çok profesyonel ve dediklerimi dinliyor. Onun gibi biriyle çalıştığım için mutluyum. Onun gibi oyunculara ihtiyacım var."

"MARSİLYA, AVRUPA'DA SAYGI GÖREN BİR TAKIM"

Marsilya'nın Fransa Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'daki durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Italiano, rakiplerinin her bölgede kaliteli futbolculara sahip olduğunu söyledi.

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"Marsilya... Lig ayrı, Avrupa ayrı. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Bruno Genesio gibi iyi bir teknik adamları var. Her bölgede iyi oyuncuları bulunuyor. Marsilya, Avrupa'da saygı gören bir takım. Biz de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz."

"MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA BİR KİMLİK OTURTTUK"

Beşiktaş'ın oyun anlayışıyla ilgili de konuşan Vincenzo Italiano, takımın artık belirli bir kimliğe kavuştuğunu ancak gelişmeye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Beşiktaş olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk. Asla mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Hep daha iyi olmalı ve hatalarımızı gidermeliyiz."

TROSSARD İÇİN AÇIKLAMA

Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

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İtalyan teknik adam, "Leo (Trossard) yarın kadroda olmayacak, tendonunda bir ağrı var. Umarım Amed maçına yetişir." dedi.

MURILLO: TATMİN EDEN SKORLAR ALDIK, ÖZ GÜVEN KATTI

Beşiktaşlı futbolcu Murillo ise şu açıklamaları yaptı:

"Marsilya'da oynadım, o stat biraz daha büyük. İki stadyumda da tutku ve atmosfer çok güzel. Dünya Kupası'nda oynamak farklı, her çocuk bunun hayalini kurar. Panama da ile Dünya Kupası'nda ülkemi temsil ettim. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi de Avrupa'da temsil etmek bir ayrıcalık. Marsilya maçında da güzel, mutlu bir skor almak istiyoruz."

"Beşiktaş olarak sezona iyi başladık, önemli ve tatmin eden skorlar aldık. Bize öz güven kattı. Marsilya ise bu sezon iyi sonuçlar almadı ama çok büyük ve kaliteli bir takım. Umarım hak eden kazanır."

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"Ocak ayında Marsilya'dan ayrıldım, problem vardı. Teknik direktör (Roberto De Zerbi) ile sorun vardı, kendi şahsi fikriydi ve ben de gitmek zorunda kaldım."