×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Marsilya karşısında! Kaosla geldi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Marsilya#UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş, Marsilya karşısında Kaosla geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 08:37

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Marsilya'da işler istenildiği gibi gitmiyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Marsilya’da moraller oldukça bozuk. Sezona kötü başlayan Fransız ekibinde üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Bruno Genesio üzerindeki baskı iyice arttı.

Beşiktaş, Marsilya karşısında Kaosla geldi

AKILLAR PSG DERBİSİNDE

Öyle ki 60 yaşındaki hocanın istifa edeceği dahi konuşuluyor. Ayrıca ekonomik sorunlar nedeniyle Greenwood başta olmak üzere önemli isimlerini kaybeden Marsilya’da taraftarın da takıma olan inancı azaldı. İstanbul dönüşünde oynanacak PSG derbisi öncesinde Velodrome tribünlerinde binlerce boş koltuk kalabileceği Fransa’da gündem oldu.

Beşiktaş, Marsilya karşısında Kaosla geldi

Haberin Devamı

4-4-2'YE DÖNEBİLİR

Sakatlıklar da Genesio’nun planlarını zorluyor. Monaco maçında sakatlanan Geoffrey Kondogbia ile Tochukwu Nnadi’nin Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği, iki oyuncunun PSG derbisini de kaçırabileceği belirtildi. Orta sahadaki seçenekleri daralan Genesio’nun İstanbul’da sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Marsilya, Beşiktaş karşısında 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkabilir. Hücum hattında ise Amine Gouiri ile Neal Maupay ikilisinin birlikte görev alması planlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Marsilya#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!