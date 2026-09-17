Beşiktaş, Marsilya karşısında! Kaosla geldi

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UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Marsilya’da moraller oldukça bozuk. Sezona kötü başlayan Fransız ekibinde üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Bruno Genesio üzerindeki baskı iyice arttı.

AKILLAR PSG DERBİSİNDE

Öyle ki 60 yaşındaki hocanın istifa edeceği dahi konuşuluyor. Ayrıca ekonomik sorunlar nedeniyle Greenwood başta olmak üzere önemli isimlerini kaybeden Marsilya’da taraftarın da takıma olan inancı azaldı. İstanbul dönüşünde oynanacak PSG derbisi öncesinde Velodrome tribünlerinde binlerce boş koltuk kalabileceği Fransa’da gündem oldu.

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4-4-2'YE DÖNEBİLİR

Sakatlıklar da Genesio’nun planlarını zorluyor. Monaco maçında sakatlanan Geoffrey Kondogbia ile Tochukwu Nnadi’nin Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği, iki oyuncunun PSG derbisini de kaçırabileceği belirtildi. Orta sahadaki seçenekleri daralan Genesio’nun İstanbul’da sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Marsilya, Beşiktaş karşısında 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkabilir. Hücum hattında ise Amine Gouiri ile Neal Maupay ikilisinin birlikte görev alması planlanıyor.