Beşiktaş, Manchester United'dan Eric Bailly'yi transfer etti

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, defans hattını Eric Bailly ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda takımı Manchester United ile anlaşıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ARALIKSIZ 6 YIL MANU'DA OYNADI

Futbol kariyerine İspanya’da başlayan Bailly, Espanyol ve Villarreal formaları giydikten sonra 2016’da 38 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar’da aralıksız 6 yıl oynayan tecrübeli savunmacı, geçen sezon kiralık olarak Marsilya’da forma giydi.

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GEÇEN SEZON MARSİLYA’DA KİRALIKTI

Marsilya’da 7 maç cezalı, 6 karşılaşmada da sakat olduğu için görev yapamayan Bailly, sezon boyu 23 resmi karşılaşmaya çıktı. Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 49 kez oynayan Bailly’nin, 1 yıl daha sözleşmeli olduğu Manchester United’dan ayrılıp sürekli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.