Beşiktaş malzemecisi #kadınadokunma için koştu

Önceki gün Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularının ve futbolcularının imzaladığı forma ile yola çıkan Erdal Erdem amacının tüm Dünya kadınlarının sesini duyurmak olduğunu belirterek #kadınadokunma mesajlı Beşiktaş formasının açık arttırmadan gelecek geliri mağdur olmuş kadınlara bağışlayacak.

Siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcuların destek verdiği malzemeci Erdal Erem'in sosyal sorumluluk projesine maddi ve manevi katkıda bulunacaklarını belirttiler. Bu arada bazı ünlü gazeteci, sanatçı, iş insanı, sanatçılarda bu maraton için desteklerini vereceklerini açıkladılar.