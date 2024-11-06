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Beşiktaş, Malmö’yü ağırlıyor! Bronckhorst, Immobile'nin yokluğunda 11'ini belirledi

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#Beşiktaş#Avrupa Ligi#Malmö
Beşiktaş, Malmö’yü ağırlıyor Bronckhorst, Immobilenin yokluğunda 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 07:00

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Malmö’yü konuk edecek. Tüpraş Stadı’ndaki maç 18.30’da başlayacak. Kartal’da sakat olan İmmobile forma giyemeyecek. İyileşen Paulista ve Rashica ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

IMMOBİLE SAKAT

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise yarınki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

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MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, Malmö’yü ağırlıyor Bronckhorst, Immobilenin yokluğunda 11ini belirledi

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#Beşiktaş#Avrupa Ligi#Malmö

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