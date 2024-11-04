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Beşiktaş-Malmö maçına Alman hakem

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#Beşiktaş#UEFA AVRUPA LİGİ#Malmö
Beşiktaş-Malmö maçına Alman hakem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 13:04

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Tobias Reichel olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Robert Schröder oturacak. Yardımcı VAR olarak da Johann Pfeifer görev alacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLAMIŞTI

BeşiktaşUEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlamıştı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

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Diğer oyuncuların pas çalışması, 5’e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Malmö maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#UEFA AVRUPA LİGİ#Malmö

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