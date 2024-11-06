BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Muhtemel 11'ler belli oldu! Beşiktaş Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında bu akşam temsilcimiz Beşiktaş sahasında Malmö'yü ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde gözler maçın saatine ve kanalına çevrildi. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, Beşiktaş Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler dahil olmak üzere Beşiktaş Malmö maçı saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ MALMO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malmö maçı bugün saat 18.30'da maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski'nin düdüğüyle başlayacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Udokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim

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ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

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Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.