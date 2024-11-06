Beşiktaş - Malmö heyecanı Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Misli'de! İki takımda son durum ve muhtemel 11'ler...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bugün saat 18.30’da Tüpraş Stadyumu’nda İsveç ekibi Malmö ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş, bu sezon ilk galibiyetini ise Fransa deplasmanında Lyon’a karşı 1-0’lık skorla aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 248. MAÇ

Beşiktaş, Malmö karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 248. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 247 mücadelede 93 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 330 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 376 gole engel olamadı.

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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 127. HEYECAN

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 126 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 55 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 199 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 166 gol gördü.

İSVEÇ TAKIMLARIYLA 11. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Göteborg ve Malmö ile toplam 10 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.



Rakibi Malmö ile ilk kez 1990-1991 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybederken, sahasından da 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası’nda sahasında 1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, konuk olduğu rakibini 4-1’le geçmeyi başardı.

Son olarak 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında karşılaşan iki takımın maçlarından galip gelen 2-0’lık ve 1-0’lık skorlarla Malmö oldu.



Göteborg’la ise 1992-1993 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Beşiktaş, dış sahada 2-0 kaybetmesine rağmen evinde 2-1 kazandı. 1997-1998 sezonun yine Şampiyonlar Ligi’nde bu kez grup aşamasında eşleşen iki ekibin mücadelelerinde İstanbul’da kazanan 1-0’lık skorla Beşiktaş, İsveç’te galip gelen 2-1’le Malmö olmuştu.

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GIOVANNI VAN BRONKCHORST, İSVEÇ TAKIMLARINA KARŞI İLK KEZ RAKİP

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İsveç takımlarıyla daha önce hiç karşılaşmadı. Daha önce İskoçya’da Glasgow Rangers, Çin’de Guangzhou City ve Hollanda’da Feyenoord’u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, bir İsveç ekibiyle ilk defa mücadele edecek.

MALMÖ, TÜRK TAKIMLARIYLA 8 KEZ KARŞILAŞTI

Malmö ise bugünkü müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 9. kez mücadele edecek. Beşiktaş ile oynadığı 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet elde eden İsveç takımının diğer rakibi ise Sivasspor’du.

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Sivasspor’la eşleşen Malmö, sahasında 3-1, deplasmanda da 2-0 kazanarak turu geçmişti.

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IMMOBILE YOK, PAULISTA OYNAYABİLİR, RASHICA MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan golcü futbolcu Ciro Immobile bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan tecrübeli savunmacı Paulista’nın görev alması beklenirken, Rashica’nın durumu ise sağlık heyetinin kararı sonrası belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rafa Silva, Muçi, Gedson, Semih

MALMÖ: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Johnsen, Taha Ali, Loukili, Bolin, Botheim

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde grup ve lig aşamasında oynadığı son 7 maçın 6’sında 1.5 gol baremini aşamadı.

- Malmö, Avrupa kupalarında grup ve lig aşamasında oynadığı son 15 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

- İki takım arasında oynanan 6 resmi maçta Malmö 4, Beşiktaş 1 kez kazanırken 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

- Beşiktaş, İsveç takımlarıyla oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alabildi.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %25’i Beşiktaş’ın kazanacağını düşünürken %13’ü ise Malmö galibiyetini tercih ediyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Beşiktaş galibiyetine Misli'de 1.58 oran veriliyor, beraberliğe 4.02; Malmö galibiyetine ise 4.64 oran veriliyor.