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Beşiktaş Mahmudu Bajo transferini resmen bitiriyor! Heyecanlandıran paylaşım

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#Beşiktaş#Mahmudu Bajo#Transfer
Beşiktaş Mahmudu Bajo transferini resmen bitiriyor Heyecanlandıran paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 16:56

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mahmudu Bajo ismini gündemine almıştı. Beşiktaş’a Mahmudu Bajo transferinde müjde geldi. İşte ayrıntılar…

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Son olarak Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a mağlup olan ve eleştiri oklarının hedefine gelen Beşiktaş, gelecek sezon köklü bir değişim yaşayacak.

Beşiktaş Mahmudu Bajo transferini resmen bitiriyor Heyecanlandıran paylaşım


Siyah beyazlılar kadroyu büyük ölçüde yenilemeyi düşünürken, bu bağlamda çalışmalarına başladı.

YENİ ATIBA GELİYOR

Beşiktaş, orta sahaya yeni Atiba’sını buldu. Daha önce yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Atiba gibi güçlü ve takımı taşıyacak birini arayan Beşitkaş, Mahmudu Bajo’yu transfer etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Mahmudu Bajo transferini resmen bitiriyor Heyecanlandıran paylaşım

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MENAJERİ İSTANBUL’DA

Beşiktaş'ın orta saha bölgesi için görüşmelerde bulunduğu Mahmudu Bajo’da mutlu son yaklaşıyor.

Slovakya'nın Dunajska Streda takımında top koşturan Gambiyalı orta saha oyuncusu için Kara Kartal takımıyla ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Mahmudu Bajo transferini resmen bitiriyor Heyecanlandıran paylaşım

Bu transfer için Siyah-Beyazlılar'ın bonservis olarak 3 milyon Euro civarı bir ödeme yapması beklenirken futbolcunun menajeri de İstanbul'a geldi. Beşiktaş yönetimi ile görüşmelerde bulunacak menajerin bu transfere son noktayı koyması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Mahmudu Bajo#Transfer

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