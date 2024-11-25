Beşiktaş maçında yıldızlaştı, Almanları büyüledi! Göztepeli Taha Altıkardeş'i statta izlediler...

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta 6 gol atıldı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 4-2'lik skorla konuk ekip oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bokele, 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada Datro Fofana ve 90+1. dakikada Tijanic kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları ise 3. dakikada Semih Kılıçsoy ve 9. dakikada Bokele'den (k.k.) geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Göztepe, 21 puanla 5. sırada yer buldu. 4 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş ise 21 puanla 6. basamakta yer aldı.

İstanbul'da oldukça iyi bir performans ortaya koyan Göztepe'de oyunuyla öne çıkan isimlerden biri de savunma oyuncusu Taha Altıkardeş oldu.

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MAINZ STATTA İZLEDİ

Daha önce birçok Avrupa ekibi tarafından takip edilen genç futbolcu için Bundesliga'dan Mainz'ın ciddi derecede ilgilendiği ve oyuncuyu gözlem altında tuttuğu ortaya çıkmıştı.

Alman ekibinin Beşiktaş maçında da Taha Altıkardeş'i stadyumda izlediği ve oyuncuya tam not verdiği öğrenildi.

DEVRE ARASINDA GELİYORLAR

4-2 biten karşılaşmada skoru 2-2'ye getiren golü kafayla kaydeden ve takımının performansını yukarı çeken isimlerden olan Altıkardeş için Bundesliga temsilcisinin devre arasında masaya oturma planı bulunuyor...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Taha Altıkardeş, Göztepe formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.