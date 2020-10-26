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Haber Giriş: 26.10.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş maçında Denizlispor'un locası dikkat çekti!

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Beşiktaş maçında Denizlispor'un locası dikkat çekti!
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Denizlispor - Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin locaları sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş, Denizlispor'u 3-2 mağlup ederken Denizlispor'un loca uygulaması dikkat çekti.

Denizlispor yönetimi, stada seyirci almak için ilginç bir uygulama seçti. Maraton tribününde bazı bölgeler belirlenirken buraları panolarla ayırıp 18 adet prefabrik loca oluşturuldu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, geçtiğimiz günlerde TFF'nin aldığı loca kararına istinaden Denizli Atatürk Stadı'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına devam ettiklerini ve bunu Beşiktaş maçına yetiştirmek istediklerini açıklamıştı.

Beşiktaş maçında Denizlisporun locası dikkat çekti

Beşiktaş maçında Denizlisporun locası dikkat çekti

Beşiktaş maçında Denizlisporun locası dikkat çekti

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