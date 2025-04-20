Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci isyan etti: 'Bırak takımı git!'

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda tıklım tıklım tribünlerin önünde oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş bir kez daha 3. sıraya yükselme fırsatını tepmiş oldu.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"BEŞİKTAŞ'A ŞAŞIRMIYORUM ARTIK!"

"Beşiktaş'a şaşırıyor muyum, şaşırmıyorum. Oynadığı futbola şaşırıyor muyum, şaşırmıyorum. Attığı güzel gole şaşırıyor muyum, şaşırmıyorum.

Beşiktaş, çok klas bir gol attı. Bu deplasmanda bulabileceği en iyi nimeti buldu ama taraftar devamını bekler. Golden sonra neredesiniz ya? Rafa Silva olmasa ilk yarıyı at çöpe. İkinci yarı o da yok."

"KİMSE 3. OLMAK İSTEMİYOR MU BU LİGDE?"

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"Fenerbahçe'yi yeniyorsun, ligde ve Avrupa'da puan kayıpları. Galatasaray'ı yeniyorsun; Göztepe'ye kupada yeniliyorsun, Kasımpaşa'ya berabere, Başakşehir'e içeride 2-0 kayıp, bugün 1-1. Kimse 3. olmak istemiyor mu ya bu ligde?"

"ALIŞMAYIN BEŞİKTAŞLILAR! TEPKİNİZİ KOYUN!"

"Beşiktaş şu an ligde beşinci! Be-şin-ci! Ey Beşiktaşlılar! Puan kaybına, mağlubiyete, maç 1-1'ken bu değişikliklere alışmayın sakın. Size bunu alıştırmak isteyenler varsa da tepkinizi koyun."

"HANGİSİ BÜYÜK TAKIM?"

"Beşiktaş gibi bir takım... Hedefi ne olursa olsun! 81. dakikada gol yememek için değişiklik yapar mı ya? Ole Hoca! Yeni sezon diyorum, seni destekliyorum, bu kadroyu sen kurmadın diyorum ama yapma bunu. Rakip 10 kişi kalıyor, B Planı yok, yeniliyor. Bugün 81'de neden gol yememek üzerine oynuyorsun? 95'te Mert olmasa yeniliyordun. Rakibin son 15 dakika gol atmak için değişiklik yapıyor, sen yememek için. Hangisi büyük takım?"

"BIRAK TAKIMI GİT!"

"Ole Hoca, böyle oynayacaksan... Ben senin kalmanı istiyorum ama Serdal Adalı'ya söyle, bırak takımı git ağabey! Beşiktaş beraberliğe oynar mı ya? En sinirlendiğim buydu ya. Bu zihniyeti sevmem. Bugün yaptığını savunamam ben. Immobile, Mario, Arroyo… Birini at ya sahaya!"