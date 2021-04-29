Beşiktaş maçı sonrası Bülent Uygun: "Kısıtlı kadromuzla istediklerimizi yapamadık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, bireysel hatalardan yedikleri gollerle geri düştüklerini belirterek, "Taktiksel anlamda değişiklik yaparak maçı lehimize çevirmek istedik. Eldeki imkan ve kısıtlı kadro, sakatlıktan çıkan oyuncularla açıkçası tam istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.



Ligin kalan bölümünde çıkacakları 4 maçı da kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini aktaran Bülent Uygun, şunları kaydetti:



"Herkes zor süreç geçiriyor. Aylardır Donsah, Remy, Abdullah ve Yasin'in sakatlıkları nedeniyle istediğimiz oyunu oynatamıyoruz. Futbolcu kardeşlerim, göreve geldikten sonra ellerinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Takım halinde performansı sahaya yansıtamayınca taktiksel anlamda işleri iyi yapamıyoruz. Remy'nin 90 dakika sahada duramayacağını bildiğimiz bir ortamda kendi elimizdeki en iyi kadroyu sahaya sürdük. Boldrin sakatlandı. Oyunda taktiği değiştirip golleri bulduk. Son dakikada da gol bulabilirdik ama olmadı."

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...