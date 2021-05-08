Beşiktaş maçı sonrası Atiba ve Larin konuştu! "Biz Beşiktaş'ız, savaşacağız"

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanacakları 4 puanla şampiyon olacaklarını söyleyen Atiba, "Sezonun sonu yaklaşıyor. Böylesi büyük bir maçta 3 puan almak istedik ama ne yazık ki başaramadık. Zaman zaman iyi oynadık ama bunu genele yayamadık. 3 puana inanmıştık ama yapamadık. Oynanmamış 2 maç var ve 4 puan bizi şampiyon yapar" dedi.

Başlarını eğmeyeceklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Daha önce de mağlubiyetler aldık ama hemen reaksiyon verdik. Biz başımızı eğmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Salı günü maçımız var. Bu maçı burada bırakacağız. Salı günü galibiyetlere devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Penaltı pozisyonu esnasında rakibinin kolay düştüğünü iddia eden Kanadalı futbolcu, "Hakem o anda o kararı verdi. Benim faul yaptığımı söyledi. Rakibim kolay düştü. Hakem kararı bu şekilde. Tekrarı henüz izlemedim. İlk yarı biterken olması kötü oldu. Bu maçı unutuyoruz artık. Bir sonraki maça iyi hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

LARIN: "BİZ BEŞİKTAŞ'IZ, SAVAŞACAĞIZ"

Beşiktaş'ın bir diğer Kanadalı futbolcusu Cyle Larin ise, "Zor bir maç. İlk yarıda hakemin kararları vardı, farklı olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Savaşacağız. Biz Beşiktaş'ız. Kolay olmayacak. Şimdiye kadar da olmadı. Ancak mücadele edeceğiz" dedi.

Hakem kararları hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Bir şey yapamam." diyen Kanadalı, "Bir sonraki maça odaklanacağız. Hala avantajımız var. Biz Beşiktaş'ız, savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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