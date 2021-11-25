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Ajax gözünü rekora dikti! "18 puan yapıp..."

#Ajax#Erik Ten Hag#Şampiyonlar Ligi
Ajax gözünü rekora dikti 18 puan yapıp...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş, sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve Sebastien Haller mücadeleyi değerlendirdi.

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Maça iyi başlayamadıklarını belirten teknik direktör Erik ten Hag, ”İyi oynamadık. Oyunumuzu fazla kompleks yaptık. Özellikle sağ kanattan bir hayli şans tanıdık Beşiktaş’a. Karşı ataklarda bulunduk ve ilk yarının sonuna doğru üstünlük sağlamıştık. İkinci yarıda da Haller’i oyuna aldık ve çok iyi bir psikolojide olduğu için de golü buldu. Mutluyuz. 15 puanımız var. Rekora gitmek istiyoruz. 18 puanla bu rekoru kırmak istiyoruz.” dedi.

Futbolcularının performansını değerlendiren Hag, ”Haller’in oyun zekası ve mantalitesi kendisini hiç bozmuyor, bu yüzden bu kadar başarılı oluyor. 6 oyuncu değiştirdim ve sonrasında giren herkesten de çok memnunum. Onana, uzun zamandır oynamadığı için bazı eksikleri var ancak ilk yarıda ilk golün ardından çok güzel bir kurtarış yaptı o bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.

Kaleci Onana’ya ilk 11’de yer vermesinin sebebini de belirten Hag, ”Onana’nın oyun ritmine alışması için kadroya aldım. İki kalecim var ikisi de gayet iyi. Sporting maçında hangi oyuncuları oynatacağımı düşünmüyorum. Şu anda ligdeki maçı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Hag, ”İlk yarı daha çok hata yaptık. Taktiksel olarak ikinci yarı daha iyi oynadık. İlk yarı hatalarımız nedeniyle karşı ataklara daha çok izin vermiş olduk ancak ikinci devrede daha sabırlı oynadık ve biz de şans yakaladık. Hedeflerimiz değişmedi. Ajax çok iyi bir durumda. Daha hızlı oynuyoruz. Önümüzdeki yeni kura çekimine göre oyunumuzu belirleyeceğiz. Daha zor bir kura bizleri bekliyor” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar iyi sonuçlar alacaklarını düşünmediklerini belirten Hag, ”Biz bu neticeyi beklemiyorduk çünkü Portekiz ekipleriyle Hollanda takımları geçmişte çok iyi sonuçlar almadı. Ancak biz hiçbir rakipten korkmuyoruz. İyi takımları sıkıştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

HALLER: BU ŞANS DEĞİL, ŞANSI YARATIYORUZ

Geri dönüşün kendileri için sürpriz olduğunu belirten Haller ise açıklamasında, ”Evet sürpriz oldu geri dönmemiz, şansımızı yarattık. Takımda herkes rolünü oynuyor, teknik direktörü de tanıdığım için bunu bekliyordum. Hep doğru yerde olmam tecrübemden kaynaklanıyor. Bu şans değil, şansı yaratıyoruz. Ne kadar çok oynarsak, o kadar artıyor tecrübemiz ve doğru zamanda doğru yerde oluyoruz” şeklinde konuştu. 

Takımının ikinci golünü kaydeden Haller, ”Kupa için kupa için yer kaldı. Çocuklarıma göstereceğim. Futbolun hayalini yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi maçları hepimizin için çok önemli oluyor. Yedekte bekliyordum, teknik direktörümüz kararını veriyor ancak hazır bekliyordum. Onana’nın geri dönüşü de çok güzel oldu. Ona da güzel bir dönüş hazırlamış oldum. Yedekte bekleyen birçok kişi var ancak hepsi çok kaliteli oyuncular” ifadelerini kullandı. 

Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar attığı 9 gol ile ilgili de yorum yapan Haller, ”Bu durumda takımın çok büyük etkisi var. Şansı onlarla birlikte yaratıyoruz. Ayrıca kendimize olan güvenimiz de önemli bu konuda” diyerek sözlerini noktaladı. 

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#Ajax#Erik Ten Hag#Şampiyonlar Ligi

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